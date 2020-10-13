روسيا تبلغ تركيا قلقها من نقل جماعات إرهابية إلى إقليم كاراباخ

أعربت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء نقل مسلحي جماعات وتنظيمات إرهابية من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع في إقليم كاراباخ.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، نظيره التركي، خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي دار بينهما، قلق موسكو من نقل تنظيمات إرهابية إلى ناجورنو كاراباخ.

وأشار إلى أن الوزير شويجو أجرى محادثات مع نظرائه من مختلف الدول حول هذا الموضوع، موضحا أن "الهدف الأساسي لهذه الجهود يتمثل في الوقف الفوري للقتال في قره باغ والانتقال إلى مفاوضات بين الأطراف المتنازعة من أجل تسوية الوضع في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المرصد السوري، إن عدد المقاتلين الذين نقلتهم تركيا إلى أذربيجان وصل إلى 1450.

وأضاف المرصد السوري بأن النظام التركي لن يكتفي بمن أرسله أو سيتوقف بعد موت أعداد من المرتزقة الذين يعد أغلبهم من السوريين، وإنما يستعد لإرسال 400 مسلح آخرين إلى أذربيجان خلال أيام.

وأوضح المرصد السوري إلى أن الـ 400 مقاتل هم من فصائل السلطان مراد والحمزات وفصائل أخرى، وهي تتحضر ليتم نقلها من قبل الحكومة التركية إلى أذربيجان خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، وبلغ تعداد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى هناك حتى اللحظة، ما لا يقل عن 1450 بعد نقل دفعة مكونة من 250 مقاتل خلال الأسبوع الفائت.

ولفت المرصد السوري إلى إن 119 مسلحا أرسلتهم تركيا إلى كاراباخ قتلوا في المعارك هناك ضد جيش ناجورونو كاراباخ المدعومة من أرمينيا.

وأقحمت الحكومة التركية مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها بشكل كبير في معارك تلال كاراباخ المتصارع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن قالت لهم بأن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان.