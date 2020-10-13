ثروات في خطر.. لماذا تسعى الجماعات الإرهابية للسيطرة على مناجم أفريقيا؟

أينما توجد الثروات تتواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتى تحاول استنزاف ثروات ومقدرات الشعوب، فـ أفريقيا قارة غنية حباها الله من النعم ما لاتعد ولا تحصي، باطنها مليء بالكنوز الذهب والالماس والمعادن الثمينة، لذلك تتكالب عليها الجماعات الإرهابية بهدف نشر الفوضي الخلاقة، والنهب والسرقة باسم الدين، فـ هناك 8 مجموعات إرهابية رئيسية في منطقة الساحل الأفريقي هي المستفيدة من التجارة غير المشروعة فى مناجم الذهب والالماس هي المرابطون، وأنصار الدين، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS)، وأنصار المجاهدين. - اسلام للاشاد والجهاد (ارساد)، وجماعة نصرة الاسلام والمسلمين ، وجبهة تحرير ماسينا ، والقوى الديمقراطية المتحالفة.

أهدافها

تلك الجماعات التى تنشط فى بوركينا فاسو وساحل العاج و جمهورية الكونغو الديموقراطية و مالي، والنيجر وتشاد، والتى تمثل خطرا حقيقا على منطقة الساحل الأفريقي تسعى للسيطرة على مناجم الذهب، بهدف إيجاد مصادر تمويل لهم. ففى تقرير لـ منظمة التجارة والتنمية (أونكتاد) التابعة للامم المتحدة قدرت تدفقات رؤوس المال غير القانونية من القارة الأفريقية أكثر من 830 مليار دولار في أول 15 عاما من القرن الحالي، معظمها مرتبطة بنقل سلع ثمينة مثل الذهب والألماس والبلاتينيوم، مما يصعب قدرة حكومات القارة على تقديم خدمات كالرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

زعزعة الاستقرار

يبدو أن عائدات تهريب الذهب تمول التطرف الجهادي والنزاع المسلح في إفريقيا، وتؤدي معركة السيطرة على مناجم الذهب إلى زعزعة استقرار الدول الضعيفة والفقيرة بالفعل.

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كما كشفت رويترز فى تقرير سابق لها أن مقاتلين إسلاميين احتلوا 15 منجما على الأقل في منطقة الساحل، مما منحهم سيطرة مباشرة على الإنتاج والمبيعات. وأضافت أنه تم تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة في أعمال عنف مرتبطة بالجماعات الجهادية منذ (يناير) إلى (يونيو) 2019.

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بوركينا فاسو

الارتباط بين الذهب والعنف والإرهاب صارخ بشكل خاص في منطقة الساحل بأفريقيا، وخاصة بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، ففي هذه المنطقة المضطربة بالفعل، شاركت القوات المتحالفة مع القاعدة والدولة الإسلامية في صناعة تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قيمتها بملياري دولار.

مالي

أما مالي فهى دولة أنهكها الإرهاب وعدم استقرار أوضاعها الداخلية، حيث تواجه مالي خطر ضياع ثروات شعوبها، وتعد ثالث أكبر منتج في أفريقيا، نتيجة الاستكشافات للثروات المعدنية واسعة النطاق.

اليورانيوم

تمتلك مالي رواسب يورانيوم فى عدة مناطق نتيجة الاكتشافات الكثيرة، ففي منطقة فال التي تغطي مساحة 150 كيلومترًا مربعًا من حوض شمال فاليا وتبلغ فيها إمكانات اليورانيوم في 5000 طن.

الذهب

تشتهر البلاد بذهبها منذ أيام إمبراطورية مالي العظمى، ويوجد حاليًا 7 مناجم ذهب عاملة في مالي، تشمل: كالانا وموريلا في جنوب البلاد ، وياتيلا وساديولا ولولو في الغرب ، واستأنفت الإنتاج مؤخرًا في سياما وتاباكوتو. تشمل عمليات الاستكشاف مناطق Kofi و Kodieran و Komana و Gounkoto و Banankoro و Kobada و Nampala.

لا تقتصر الثروات المعدنية فى مالي فقط ولكن تزخر منطقة الساحل الأفريقي بمعادن ثمينة جعلتها محط أنظار قوى الشر التى تسعي لنهب تلك الثروات من خلال دعم الجماعات الإرهابية التى تشكل تهديدا حقيقا لدول مثل النيجر وبوركينا فاسو وتشاد.