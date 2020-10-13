أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعةواصلت قوى العدوان ارتكاب الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استشهد مواطن وأصيب 3 آخرين بقصف للعدو السعودي والمرتزقة في صعدة وتعز، وشن الطيران 16 غارة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 227 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء الفازة وحيس و14 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية وحيس والجاح.

ونفذت قوى العدوان 43 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 426 قذيفة و163 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف مماثل قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات على منطقة الصوح قبالة نجران، وغارة على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.

وذكر المصدر أن امرأة أصيبت بقناصة مرتزقة العدوان في مديرية الصلو بمحافظة تعز.

وشن الطيران غارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وست غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.