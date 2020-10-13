عاجل.. سقوط طائرة مسيرة داخل إيران على حدود أذربيجان

وأكد مساعد محافظ أردبيل للشؤون السياسية والأمنية بهروز ندايى، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تحطم الطائرة دون وقوع أى خسائر، مشيرًا إلى أن جار التحقيق لمعرفة مصدر الطائرة وملكيتها.

وذكرت مصادر محلية عن احتمالية أن تكون الطائرة تابعة للجيش الأذربيجانى أو الأرمينى، ضمن المعارك التى يخوضها البلدين.