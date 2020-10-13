الاتحاد الأوروبى يطالب تركيا بالتراجع فورا عن قرار فتح ساحل فاروشا

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، إن "الاتحاد يعرب عن قلقه البالغ إزاء قرار المضى فى فتح جزء من منطقة فاروشا المسيجة اعتباراً من 8 أكتوبر 2020، بعد الإعلان الصادر فى أنقرة".

وشدد على أهمية وضع فاروشا على النحو المنصوص عليه فى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة وسيواصل الاسترشاد بهذه القرارات، لا سيما قرارى مجلس الأمن الدولى 550 (1984) و789 (1992).

وأضاف الممثل الأعلى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سى إن إيه"، أن "الاتحاد الأوروبى يؤيد الاستئناف السريع للمفاوضات برعاية الأمم المتحدة، ويظل ملتزماً التزاماً كاملاً بتسوية شاملة للمشكلة القبرصية فى إطار الأمم المتحدة ووفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بما فى ذلك القرارين 550 و789، وذلك بما يتماشى مع المبادئ التى تأسس عليها الاتحاد الأوروبي".

وخلص بيان بوريل بالقول "نتوقع نفس الشيء من تركيا، والاتحاد الأوروبى على استعداد للعب دور نشط فى دعم المفاوضات، من خلال تعيين ممثل لبعثة الأمم المتحدة للمساعى الحميدة حال استئنافها".

يشار إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قد أعلن فتح شاطئ حى فاروشا، للزوار من سكان جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا إلا من قبل تركيا.

فيما ينص قرار صادر عن الأمم المتحدة فى 1984 على أن الحى المهجور لا يمكن أن يسكنه إلا سكانه الأصليون، الذين غادروه منذ الغزو التركى لقبرص عام 1974 وتقسيم الجزيرة إلى شطرين بفعله.