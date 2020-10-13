شاهد..الأسد يزور أهالي اللاذقية بعد حرائق غير مسبوقة

زار الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء المناطق التي طالتها الحرائق منذ الأسبوع الماضي، والتي أحدثت دمارًا كبيرًا نادر الحدوث بالدولة العربية، في حرائق غير مسبوقة، طالت أراض زراعية وحرجية في ثلاث محافظات، وفق ماذكرت صحف سورية.

وقام الأسد بجولة تفقدية بقرية بلوران بريف اللاذقية الشمالي للاطلاع على الأضرار التي سببتها الحرائق، ولقاء الأهالي.

استمع الأسد لأهالي القرية، وأهم متطلباتهم لتأمين الاحتياجات الأولية التي تساعدهم "بتعزيز عوامل تشبثهم بأرضهم وإعادة زراعتها بأسرع وقت ممكن".

ورافق الأسد خلال جولته وزيرا الإدارة المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي، ومحافظ اللاذقية ومدير الزراعة في المحافظة.

وأعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا أمس الأول الأحد إخماد جميع الحرائق التي نشبت فجر يوم الجمعة الماضي بمحافظات اللاذقية وطرطوس وحمص .

كان مدير صحة اللاذقية، هوازن مخلوف، أعلن يوم السبت الماضي وفاة أربعة أشخاص وإصابة 70 آخرين جراء الحرائق في مناطق الساحل السوري، غربي البلاد.

ولم تصدر أي بيانات رسمية حول الخسائر، وهو ما يرتقب أن تصدره وزارة الزراعة يوم الخميس القادم، بعد انتهاء عمل لجان حصر الأضرار.

وحسب آخر تصريح لوزير الزراعة حسان قطنا فقد نشب 171 حريقا في المحافظات الثلاث.

وبالنسبة للمساحات المحترقة فقد أعلن قطنا أن الضرر الأكبر حدث يوم الجمعة واحترق 600 هكتار في يوم واحد.