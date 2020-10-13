ألمانيا تحذر تركيا من "الاستفزاز" في شرق المتوسط

دعا وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس اليوم /الثلاثاء/ تركيا للكف عن الاستفزاز في النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، مؤكدا تضامن بلاده مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي، وذلك تزامنا مع انطلاق زيارته إلى قبرص واليونان لإجراء محادثات حول الخلاف بينهما وتركيا على التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وطالب ماس تركيا على أن تظل منفتحة على المحادثات وعلى عدم استئناف التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية محل النزاع.

وقد أبحرت سفينة تركية أمس يوم /الاثنين/ لإجراء مسوح سيزمية في شرق المتوسط، مما دفع اليونان للمطالبة من جديد بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة في خلاف بشأن حقوق التنقيب البحرية.