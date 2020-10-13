أعلنت حكومة اليابان تقديم إعانات إضافية لبعض وكالات السفر، وسط مخاوف من نفاد أموال خصصتها الحكومة لها في إطار برنامج يهدف إلى تحفيز السياحة المحلية المتضررة من جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه مع زيادة عدد حجوزات الفنادق وباقات السفر بعد إضافة طوكيو إلى حملة تنشيط السياحة الداخلية في الأول من أكتوبر، كان على بعض الوكالات التي حصلت نسبيا على إعانات حكومية، أن تقدم للعملاء خصومات أقل مما تعهدت به الحكومة.
وأضافت (كيودو) أن الوكالات كان عليها أيضا وضع حد لعدد المرات التي يمكن للعميل فيها استخدام برنامج الخصم، على الرغم من أن الحكومة لم تضع مثل هذا التقييد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تقدم إعانات إضافية لبعض وكالات السفر وسط تزايد الطلب لمواجهة تداعيات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.