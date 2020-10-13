سول: بإمكاننا اعتراض قاذفات الصواريخ الكورية الشمالية الجديدة

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم /الثلاثاء/ إن سول لديها القدرة على اعتراض قاذفات الصواريخ الكورية الشمالية الجديدة "على الفور".

وأضافت وزارة الدفاع - بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - أنه بوسع الجيش الكوري الجنوبي الرد الفوري على المدافع والصواريخ الكورية الشمالية وتعطيلها، إذا ما قاموا باستخدامها في مهاجمة الشطر الجنوبي.

وكانت كوريا الشمالية قد أقامت عرضا عسكريا ضخما يوم السبت الماضي في بيونج يانج للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس (حزب العمال) الحاكم بها، لتكشف النقاب عن صاروخ جديد عابر للقارات وصاروخ باليستي يُطلق من غواصات، إلى جانب قاذفات صواريخ متعددة مُطورة حديثا.

من جانبه ، قال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مون هونج سيك إن جيش بلاده بإمكانه اعتراض صواريخ الشطر الشمالي بواسطة صواريخ باتريوت وأنظمة صواريخ أرض جو (إم- سام 2) التي سيتم نشرها قريبا.

يذكر أنه خلال عرضها العسكري الأخير، استعرضت كوريا الشمالية نسختها الأخيرة من الصاروخ الروسي إسكندر قصير المدى وقاذفات صواريخ متعددة كبيرة، والتي تم اختبارها عدة مرات منذ عام 2019.