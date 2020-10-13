أول تحرك رسمي بعد "واقعة" ضرب مصري بالأردن

أصدرت الحكومة المصرية بيانا رسميا، الثلاثاء، بشأن واقعة الاعتداء على مواطن بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على إثر تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للاعتداء.
وأكدت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، أنها تتابع عن كثب واقعة الاعتداء على المواطن المصري، إثر تداول مقطع فيديو للاعتداء، مضيفة أن هناك تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.
وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للسفارة المصرية بالأردن على رد فعلها السريع في التعامل مع الواقعة والإلمام بكافة تفاصيلها والتواصل مع المواطن، كما تم على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانوني الكامل، وفقا لبيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك.
من جانبه، قال سفير مصر بالأردن، شريف كامل، إن واقعة الاعتداء المشار إليها، وقعت في نهاية سبتمبر الماضي نتيجة خلاف سابق بين المواطن المصري وجاره الأردني، وتدخل أشقاء المواطن الأردني في هذا الخلاف.
وأكد أن السفارة المصرية في عمان تابعت الواقعة منذ اليوم الأول، وعلى تواصل مستمر مع المواطن المصري، وتم إبلاغ المحامي الذي كلفته السفارة بالدفاع عن حق المواطن المصري بكافة تفاصيل الواقعة لمتابعتها مع الجهات القضائية الأردنية.
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