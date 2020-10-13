بريد هيلارى كلينتون يفضح تعاونها مع فتاة الإرهاب توكل كرمان

وأظهرت رسائل متبادلة من موظفى الخارجية التابعين لهيلارى كلينتون، فرحتهم بحصول اليمنية توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام عام 2011.

وجاء نص الرسالة، التى وجهت لهيلارى، "هذا خبر عظيم! أنا متأكد أنك سعيدة جداً".

كذلك نشرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، رسالة أخرى مرسلة لكلينتون بتاريخ 7 من أبريل 2011، من شخص حمل اسم "PVerveer" (لا يعلم بالتحديد هويته ومنصبه حينها)، وتقول الرسالة :" بعد أيام قليلة زُرت منزل كرمان فى وسط صنعاء، وفى غرفة الجلوس كان هناك أربع صور معلقة لأربع أشخاص: مهاتما غاندى، مارتن لوثر كينج، نيلسون مانديلا وهيلارى كلينتون".

وكرمان قابلت كلينتون قبل أحداث يناير بقليل، وقالت إن "اللقاء مع كلينتون رتبته السفارة الأمريكية". مضيفة: "لا أريد أن أصبح وزيرة خارجية، ولكنها مثلى الأعلى"، وفقا لما جاء فى الرسالة.

وتوكل كرمان، المقيمة فى تركيا، معروفة بالتحريض على الثورات والفوضى، وأعمال العنف وإراقة الدماء فى الدول العربية، حيث كانت من أكبر المستفيدين من احتجاجات 11 فبراير 2011، التى استطاعت من خلال دماء الشباب اليمنى الوصول إلى جائزة نوبل للسلام، والتى فازت بها بالمناصفة فى العام ذاته.