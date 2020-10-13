بهدف تنفيذ اتفاق السلام.. السودان يستعد لاستقبال اللاجئين

وقفت حكومة ولاية النيل الأزرق في اجتماعها الطارئ اليوم بمقر أمانة الحكومة بالدمازين على خطط محليات الكرمك وباو وقيسان وإستعدادات الوزارات ذات الصلة لاستيعاب العائدين واللاجئين من دول الجوار وذلك في إطار الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق السلام السودانى الموقع فى جوبا لأرض الواقع.
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وأضاف الوالي أنه اطلع الاجتماع على نتائج زيارته لمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ومشاركته في الاحتفالات بمراسم التوقيع النهائي على اتفاقية السلام، مؤكدا رغبة مواطني الولاية في توفير الظروف الملائمة لإنزال اتفاقية السلام الى أرض الواقع.
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