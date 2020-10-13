بهدف تنفيذ اتفاق السلام.. السودان يستعد لاستقبال اللاجئين

وقفت حكومة ولاية النيل الأزرق في اجتماعها الطارئ اليوم بمقر أمانة الحكومة بالدمازين على خطط محليات الكرمك وباو وقيسان وإستعدادات الوزارات ذات الصلة لاستيعاب العائدين واللاجئين من دول الجوار وذلك في إطار الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق السلام السودانى الموقع فى جوبا لأرض الواقع.

وقال عبدالرحمن نور الدائم التوم والى ولاية النيل الأزرق وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الاجتماع أمن على أهمية الاستعداد لمرحلة السلام وتنفيذ اتفاق السلام السوداني واستقبال العائدين من خلال إعداد القرى والمناطق وتأمين الخدمات الصحية والمياه والخدمات اللازمة لاستقرار العائدين بمختلف مناطقهم، مبينا أن الاجتماع وجه المدراء التنفيذيين للمحليات المستهدفة بتنسيق وتكامل الأدوار مع مفوضية العون الإنساني لدعوة المنظمات للتدخل لتوفير المعينات والاحتياجات المطلوبة.

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وأضاف الوالي أنه اطلع الاجتماع على نتائج زيارته لمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ومشاركته في الاحتفالات بمراسم التوقيع النهائي على اتفاقية السلام، مؤكدا رغبة مواطني الولاية في توفير الظروف الملائمة لإنزال اتفاقية السلام الى أرض الواقع.