سنتعرض للانتقاد| رئيس وزراء فرنسا يلمح لإجراءات صعبة لمكافحة كورونا

كشف رئيس وزراء فرنسا، جان كاستكس، عن إجراءات صعبة تستعد باريس لاتخاذها لمكافحة كورونا، مشيرا إلى أنها "ستعرضنا للانتقاد"؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الحكومة الفرنسية، مارلين شيابا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لا يمكنها استبعاد فرض حظر تجول على مدن مثل باريس، مؤكدة "يتم فحص كل شيء. لا شيء يمكن استبعاده ".

وفي وقت سابق، قال كاستكس إنه إن فرنسا تدرس إمكانية الإغلاق المحلي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثانية "قوية" من وباء فيروس كورونا.

وحذر كاستيكس من أن فرنسا تواجه موجة ثانية "قوية" من الإصابات قائلا: "لا شيء يجب استبعاده" ، وأضاف لـ "فرانس إنفو" إن فرنسا تواجه زيادة غير مسبوقة في عدد الحالات التي تفرض ضغوطًا متزايدة على المستشفيات، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين لا يأخذون التحذيرات الصحية على محمل الجد.

وتباع: "إذا رأينا على مدى الأسبوعين المقبلين تفاقم مؤشرات الوباء، وإذا امتلأت أسرة العناية المركزة أكثر مما نتوقع، فسوف نتخذ بالفعل تدابير إضافية".

ووضعت الحكومة هذا الشهر عدة مدن فرنسية في حالة تأهب قصوى من فيروس كورونا وأغلقت قضبانها لمدة أسبوعين، حيث امتلأت أسرة الطوارئ في المستشفيات بسرعة بمرضى كوفيد-19.

وأبلغت السلطات الصحية يوم السبت عن ما يقرب من 27000 إصابة يومية جديدة في غضون 24 ساعة. وكان هناك ما يقرب من 5100 حالة دخول جديدة إلى المستشفى خلال الأسبوع الماضي. حتى يوم الأحد، كان هناك 32730 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.