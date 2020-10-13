في 24 ساعة.. الإمارات تسجل 1300 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء،، قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى 108,608 حالة، وذلك بعد تسجيل 1,315 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأ,ضحت الصحة الإماراتية أنها قامت بإجراء أكثر من 96,989 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، مما ساهم في الكشف عن أكثر من 1300 إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم تسجيل حالتي وفاة لمصابين بمرص كوفيد-19، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك عدد الوفيات 448 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,452 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 100,007 .

وجدير بالذكر أن الإمارات أصبحت أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الفحوص المختبرية التي تم إجراؤها لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» العدد الإجمالي للسكان، وذلك بالنسبة للدول التي يتخطى عدد سكانها مليون نسمة، حيث تجاوز عدد الفحوص التي أجرتها المؤسسات الصحية في الدولة أكثر من 10 ملايين فحص.