في مؤتمر اليوم| أبرز تصريحات وزراء خارجية مصر والأردن والعراق

خلال مؤتمر صحفي جمع وزراء خارجية دول مصر والعراق والأردن، أكد الوزراء على رؤية مشتركة تجمع الدول الثلاث نحو القضايا العربية والدولية الملحة.

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن استمرار الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يعد خطرًا على المنطقة العربية كلها، مشيرًا بذلك إلى ضرورة حل للقضية المتعثرة منذ عقود.

وفي الشأن الليبي، قال الصفدي إنه يجب التوصل لحل سياسي في ليبيا يحفظها ودول الجوار من التهديدات المحدقة.

وأكد الوزير الأردني إن أمن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة كلها.

بينما ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن المجتمعين بحثوا الاستفادة من الخبرات المصرية والأردنية في إعادة الإعمار.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري ، إنه جرى مناقشة ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

قال الوزير شكري ، إن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق لا يستهدف أي طرف، مؤكدا على ضرورة الحل السياسي للوضع في سوريا وليبيا.

وتوافق وزراء خارجية مصر والعراق والأردن على أهمية منع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية، مشددين على أن تحقيق الأمن العربي المشترك يتطلب تعاونا من دول المنطقة.

ولفت شكري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى إنه ناقش مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين ملفي الأمن العربي والقضية الفلسطينية.