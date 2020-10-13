روسيا: توفير ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك- V" بنهاية العام

أعرب مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينسبورج عن أمله في أن يتم توفير ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك- V" للتداول المدني بحلول نهاية نوفمبر أو أوائل ديسمبر 2020.

وقال جينسبورج- خلال مؤتمر تحت عنوان "جائحة 2020 ــ التحديات والحلول والتداعيات" اليوم /الثلاثاء/: " نأمل أنه بحلول نهاية شهر نوفمبر - بداية شهر ديسمبر القادمين سيتم تسليم ملايين الجرعات من اللقاح للتداول المدني كل شهر"، مضيفا " يمكن الافتراض أنه في غضون 10-12 شهرا سيكون من الممكن تطعيم عدد كافٍ من الروس لإنشاء مجموعة محمية من السكان".

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "جامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وأعلنت الصحة الروسية في أغسطس الماضي عن بدء عمليات إنتاج لقاح "سبوتنيك- V" ضد فيروس "كورونا"، كما أعلن مركز "فيكتور" الروسي الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية يوم /الجمعة/ الماضي أنه من المقرر أن يتم تسجيل لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد، يحمل اسم "إيبيفاك كورونا" في 15 من الشهر الجاري.