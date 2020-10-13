كورونا يجتاح البرلمان التونسي.. وإصابة عدد من النواب

أكد طبيب البرلمان التونسي، ماهر العيادي، الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة مؤكدة بين النواب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضح العيادي أن هناك 12 إصابة بين في كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض، وإصابتان في كتلة حركة النهضة الإخوانية.
وأضاف أن هناك إصابة واحدة لى كل من كتلة الاصلاح وكتلة قلب تونس وكتلة إئتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية.
وأشار العيادي الى ثبوت اصابة مساعدين برلمانين اثنين لكتلة الدستوري الحر بفيروس كورونا.
وأعلن طبيب البرلمان تسجيل عدد من حالات الشفاء من مرض "كوفيد 19" لدى موظفين بالبرلمان ثبتت إصابتهم في وقت سابق بالفيروس.
وقال إن 11 شخصا تم وضعهم في الحجر الصحي الذاتي ومتابعة وضعيتهم الصحية بعد مخالطتهم لحالات ايجابية.
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