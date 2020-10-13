روسيا: قلقون من نقل الإرهابيين إلى قرة باغ

أبدت وزارة الدفاع الروسية قلقها الشديد، اليوم الثلاثاء، حيال الأنباء والتقارير المتتالية بشأن نقل مسلحى الجماعات الإرهابية من الشرق الأوسط إلى منطقة القوقاز بموقع النزاع فى إقليم ناغورنى قره باغ.





وفى تصريحات للصحفيين، قال مسؤول فى وزارة الدفاع الروسية، إن الوزير سيرجى شويجو أبلغ هذا القلق لنظيره التركى خلوصى أكار، خلال اتصالهما الهاتفى، أمس الإثنين.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أضاف المسؤول أن وزارة الدفاع الروسية تشارك بنشاط ضمن اختصاصاتها فى "تنفيذ مبادرات روسيا الرامية إلى استقرار الوضع بشكل سريع فى قرة باغ".

كما أشار إلى أن الوزير شويجو أجرى محادثات مع نظرائه من مختلف الدول حول هذا الموضوع، موضحًا أن "الهدف الأساسى لهذه الجهود يتمثل فى الوقف الفورى للقتال فى قرة باغ والانتقال إلى مفاوضات بين الأطراف المتنازعة من أجل تسوية الوضع فى المنطقة".