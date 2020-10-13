الولايات المتحدة تطالب تركيا بوقف استفزازاتها "المتعمدة" في المتوسط

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تركيا على إنهاء الاستفزازات وبدء المحادثات مع اليونان.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية، في نبأ عاجل لها، طالبت واشنطن أنقرة بوقف استفزازاتها "المتعمدة" في المتوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت اليونان إن سفينة التنقيب التركية "أوروج ريس"، التي أرسلتها أنقرة لاستئناف أنشطة استكشافية جديدة في منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو،قد دخلت الجرف القاري اليوناني صباح اليوم، الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "اكاثيمريني" اليونانية عن وكالة الأنباء قولها إن السفينة كانت على بعد 35 ميلا بحريا جنوب كاستيلوريزو. وأكدت اليونان أنها لن تتفاوض مع تركيا قبل سحب سفينة التنقيب من مياهها في المتوسط.

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، المتوقع وصوله إلى أثينا مساء اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية بشأن التوترات الجديدة في شرق البحر المتوسط ​​، داعيا تركيا إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات.

وقال ماس في برلين قبل رحلته إلى قبرص واليونان "يجب على أنقرة إنهاء التفاعل بين الانفراج والاستفزاز إذا كانت الحكومة مهتمة بإجراء محادثات - كما أكدت مرارًا وتكرارًا".

وكانت تركيا قد أعادت التوتر إلى شرق المتوسط من جديد بعد إعلانها إرسال سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها مع اليونان.

وتستعد البحرية التركية لإجراء مسحًا زلزاليًا في شرق البحر المتوسط خلال الـ10 أيام المقبلة.

وردًا على خطوة تركيا، أصدرت الحكومة اليونانية، في وقت سابق من اليوم، إخطارًا ملاحيًا جديدا لتحذير السفن التركية من دخول مياهها الإقليمية، وذلك بعد إرسال تركيا سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى شرق المتوسط.

وبدورهم، أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن خيبة أملهم حيال استئناف تركيا أعمال التنقيب بمنطقة شرق المتوسط وفتح مدينة فاروشا المتنازع عليها مع اليونان أمام المواطنين الأتراك.