الصليب الأحمر: الفرق الطبية في كاراباخ تتعرض لقصف عنيف

أدان الصليب الأحمر الدولي ما يحدث من تصعيد حربي في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه، ذاكرًا إن فرق طبية تعرضت لقصف مدان، بحسب موقع رابلر.

قال الصليب الأحمر إن فرق إنقاذ طبية تعرضت للقصف في إقليم كاراباخ الذي يدور حوله الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

أضاف الصليب الأحمر بأن أضرار جسيمة لحقت بالمدنيين جراء القتال في كاراباخ، داعيًا إلى وقف ذلك، وعدم التعرض للأطقم الطبية.

وخلف أكثر من أسبوعين من القتال بين الخصمين في القوقاز ما يقرب من 600 قتيل، بينهم 73 مدنيا.

انخرطت القوات الأرمنية والأذربيجانية في قتال جديد الثلاثاء، 13 أكتوبر، حول منطقة ناغورنو كاراباخ على الرغم من المناشدات بوقف إطلاق النار، حيث حذر الصليب الأحمر من تأثر مئات الآلاف بالفعل بالنزاع.

ومنطقة ناغورنو كاراباخ في أذربيجان، التي يسكنها الأرمن بأغلبية ساحقة ، تخضع لسيطرة الأرمن منذ حرب التسعينيات التي اندلعت مع سقوط الاتحاد السوفيتي.

لكن أذربيجان لم تخف أبدًا رغبتها في استعادة السيطرة ولم تعترف أي دولة بإعلان استقلال ناغورنو كاراباخ.

وقال مارتن شويب المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في أوراسيا في بيان إن "المدنيين يموتون أو يعانون من إصابات غيرت حياتهم".

أضاف "المنازل والشركات والشوارع التي كانت مزدحمة في يوم من الأيام تتحول إلى أنقاض".

وقال إن مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة تضرروا، حيث تعرضت خدمات الرعاية الصحية لضغوط بل تعرضت للهجوم في بعض الحالات.

واتهمت السلطات الانفصالية في ناغورنو كاراباخ أذربيجان بشن هجوم في جنوب وشمال وشمال شرق المنطقة.

واتهمت باكو الأرمن بشن ضربات على مقاطعات غورانبوي وترتر وأغدام - الأراضي الأذربيجانية خارج ناغورنو كاراباخ.