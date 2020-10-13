بإجمالي يتخطى 340 ألف حالة.. السعودية تسجل 474 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، ذكرت وزارة الصحة، أنها سجلت 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليصبح الإجمالي 340089 حالة.
وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 500 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 326339 حالة.
وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5087 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8663 والحالات الحرجة 839 حالة.
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