عمدة لندن: وضع تفشي "كورونا" يلزم بفرض قيود جديدة خلال أيام

أكد عمدة العاصمة البريطانية "لندن" صادق خان، اليوم /الثلاثاء/، أن العاصمة ستمر لا محالة بمرحلة تلزم فرض المزيد من القيود المتعلقة بتفشي فيروس "كورونا" خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال خان - في تصريح لقناة (سكاي نيوز) البريطانية - إن جميع المؤشرات المتاحة لديه من نسب دخول المستشفيات وإشغال وحدات الرعاية المركزة والإصابات بين كبار السن وانتشار المرض تسير في الاتجاه الخاطئ.
وأضاف أن لندن الآن في المرحلة الأولى من مخطط الحكومة للقيود ما يعني أن مستوى الخطورة متوسط، إلا أنها ستنتقل لا محالة للمرحلة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة إذا استمرت الأوضاع الحالية.
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