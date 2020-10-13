بعد تحذير عبير موسى لـ البرلمان التونسي.. تأكيد إصابة 18 نائبا بـ كورونا

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، بإصابة 18 نائبا في البرلمان التونسي بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، أكد طبيب البرلمان ماهر العيادي تسجيل 18 إصابة مؤكدة لدى النواب بالبرلمان، موضحا أنه من بين الإصابات 12 إصابة في كتلة الحزب الدستوري الحر، وإصاباتان في كتلة حركة النهضة، واصابة واحدة في كل من كتلة الاصلاح وكتلة قلب تونس وكتلة إئتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية لدى نائب منها عن حركة الشعب.

وأشار العيادي إلى ثبوت إصابة مساعدين برلمانين اثنين لكتلة الدستوري الحر بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها لا تحمل أعراضا وهي بصحة جيدة.

ونشرت موسى مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلنت خلاله إصابتها بفيروس كورونا ووجهت رسالة إلى مجلس نواب الشعب، بعد تأكد إصابتها بـ "كوفيد-19".

وفي هذا السياق، انتقدت "موسى" طريقة تعامل رئاسة البرلمان مع الفيروس وما وصفته بالتخاذل والتراخي في اتّخاذ الإجراءات الوقائية والتعامل مع الوباء بالجدية المطلوبة.

وفي هذا السياق، انتقدت "موسى" طريقة تعامل رئاسة البرلمان مع الفيروس وما وصفته بالتخاذل والتراخي في اتّخاذ الإجراءات الوقائية والتعامل مع الوباء بالجدية المطلوبة.

وتابعت قائلة: "هذه الطريقة يجب أن لا تتواصل، وكل من حضر جلسة 2 أكتوبر والاجتماع المضيق في مكتب راشد الغنوشي وجميع النشاطات على امتداد اليوم، مطالب بالقيام بتحليل لتقصي كورونا والالتزام بالحجر الصحي إلى حين صدور النتائج".