أوكرانيا: إغلاق 5 مدارس لاكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين المدرسين

أعلن عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو، إغلاق 5 مدارس بالعاصمة الأوكرانية كييف بعد اكتشاف إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بين المدرسين.

وأضاف كليتشكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/ - أن وضع تفشي الفيروس في المؤسسات التعليمية يزداد سوءًا، حيث تم إغلاق 3 مدارس بمنطقة بيتشيرسكي، ومدرسة في أوبولونسكي ومدرسة أخرى في بوديلسكي لاكتشاف نحو 430 إصابة بالفيروس بين المدرسين.

وأوضح عمدة كييف أنه تم إغلاق 74 مجموعة في 66 حضانة أطفال بصورة مؤقتة، في حين وضعت حضانتان قيد حجر صحي.

ويُذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا حتى الآن بلغ 270 ألفًا و587 إصابة.