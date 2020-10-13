ترامب: الجمهوريين سيقدمون رعاية صحية أفضل من الديمقراطيين

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "سيقدم الجمهوريون رعاية صحية أفضل بكثير من الديمقراطيين، بتكلفة أقل بكثير، وسنحمى دائمًا الأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا".

وكان ترامب حذر من التصويت بالبريد فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل، قائلا إنه يتم من خلاله التلاعب بملايين الأصوات، كما انتقد استطلاعات الرأى التى تظهر تقدم منافسه الديمقراطى جو بايدن، واصفا إياها بالمزيفة.