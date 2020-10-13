أمريكا تطالب تركيا بإنهاء الاستفزازات فى المتوسط وبدء المحادثات مع اليونان

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا بإنهاء استفزازاتها المتعمدة شرقى المتوسط وبدء المحادثات مع اليونان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





وكانت وسائل إعلام يونانية، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، دخول سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس، الجرف القارى اليونانى، فى خطوة من المرجح أن تجدد التوترات مع الجانبين.

يشار إلى أن البحرية التركية، أصدرت إخطارا فى ساعة متأخرة من مساء الأحد، قالت فيه إن السفينة أوروتش رئيس ستجرى مسحا زلزاليا فى شرق البحر المتوسط خلال العشرة أيام المقبلة.

وقال الإخطار البحرى، إن سفينتين أخريين وهما أتامان وجنكيز خان إلى جانب أوروتش رئيس ستواصل العمل فى منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية حتى 22 أكتوبر.