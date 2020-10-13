مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين يقطفون الزيتون شرقي رام الله

اعتدى مستوطنون بعد ظهر الثلاثاء، على مزارعين فلسطينيين يقطفون الزيتون في قرية برقة شرقي رام الله، حيث أفيد بإصابة فلسطينيين برضوض وكسور.
وأفاد رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" وليد عساف، أن عشرات المزارعين تمكنوا صباح اليوم بدعم وتواجد كادر الهيئة، من الدخول إلى أراضيهم التي منعوا من الوصول إليها لأكثر من 10 سنوات، برفقة العشرات من المتطوعين ولجان الحماية، لقطف محصول الزيتون، إلا أنهم تعرضوا لهجوم من قبل مستوطني "ميغرون" المقامة على أراضي القرية، وذلك بحماية القوات الإسرائيلية.
وأضاف عساف أن "هؤلاء المستوطنين اعتدوا على المزارعين وأصابوا اثنين منهم، وحاولوا طردهم من أراضيهم، إلا أن الهيئة والمتطوعين والأهالي تصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب".
ويتكرر هذا الاعتداء منذ يوم أمس الاثنين في ظل بداية موسم قطف الزيتون، حيث كان مستوطنون قد اعتدوا على 5 فلسطينيين خلال قطفهم الزيتون شرقي رام الله، ما تسبب بإصابتهم بجروح.
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