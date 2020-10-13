لوكاشينكو يتهم المتظاهرين بالحصول على أموال للتظاهر

هاجم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، المتظاهرين في مينسك مجددًا، معتبرًا أنهم لا يتظاهرون من أجل معارضته، وإنما يسيرون في طريق التخريب، وفق ما ذكرت شبكة آر تي الروسية.

وقال لوكاشينكو إن المتظاهرين هم مجرد أشقياء يقبضون الأموال ليقوموا بإنفاقها في المطاعم.

وزار لوكاشينكو معملا لإنتاج المعلبات في منطقة تولوشين، حيث تحدث مع العمال، وقال لهم، إنه لو كان يوجد مثلهم في العاصمة، لكانت بلادهم في أحسن الحالات.

وأضاف لوكاشينكو: "لكن في مينسك يتكسع ويتجول الأشقياء، وهم طبعا بحاجة للمال للإنفاق على أنفسهم، وعثروا الآن على من يدفع لهم بعض المال لقاء مشاركتهم في المظاهرات، وبعد ذلك في الساعة 5-6 مساء، تراهم يتراكضون إلى المقهى أو المطعم لإنفاق هذا المال".

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وفق ما أعلن أمس الاثنين، بسبب "التزوير في الانتخابات الرئاسية والقمع الوحشي للمظاهرات السلمية".

وتتضمن العقوبات "منعا من السفر وتجميدا للأصول". واستهدفت هذه العقوبات أيضا كيانات ومسؤولين من الصف الأول إضافة إلى الرئيس البيلاروسي وأعضاء من عائلته.

وأكد المجلس الأوروبي في بيان نشر في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورج: "تماشيا مع المقاربة التدريجية المعتمدة، الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض قيود إضافية، لا سيما ضد كيانات ومسؤولين من الصف الأول، بينهم ألكسندر لوكاشينكو".

وأكد مصدران دبلوماسيان أنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع قائمة العقوبات بإضافة الرئيس لوكاشينكو".

وقال المصدرإن "ستفرض عقوبات على أعضاء من عائلة الرئيس وقضاة أيضا".