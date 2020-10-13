الوباء يضرب أوروبا.. تحذير قوي من ميركل بعد تصاعد إصابات كورونا

أعلنت المستشارة الألماني، أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن وباء كورونا ينتشر في كافة أنحاء أوروبا، محذرة من أن الوضع أصبح خطيرا مع تصاعد إصابات الفيروس؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا سجلت أعلى ارتفاع في إصابات كورونا خلال أسبوع عند 700 ألف حالة.

وأكد وزير الصحة الألماني، ينس بان، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تبدأ ألمانيا في منح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بحلول الربع الأول من العام المقبل.

وقال الوزير الألماني وفق ما نقلته إذاعة "دويتش فيله" إنه يتوقع انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفا أنه "في ظل الوضع الحالي الذي نمر به، يجب أن نبدأ في طرح لقاح كورونا خلال الربع الأول من العام المقبل".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن حكومة برلين تستعد لنشر 15 ألف جندي للمساعدة بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد19 في أنحاء البلاد،و يأتي ذلك بعد تزايد عدد مرضى كورونا المستجد في وحدات العناية المركزة الألمانية مرة أخرى ، بينما يستمر النقاش حول حظر تنقل لسكان المناطق عالية الخطورة.

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 4122 إلى 329453.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت عدة دول في جميع أنحاء أوروبا أن تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بعد تسجيل نجاح في إبطاء تفشي الوباء في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت الغالبية العظمى من الدول عن تسجيل إصابات أكثر من تلك التي تمّ تسجيلها خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس في وقت سابق من هذا العام. ولكن، في حين أن أعداد الإصابات قد تبدو أعلى، فقد يكون السبب ببساطة هو أن الزيادة في القدرة على الاختبار تحدد المزيد من الحالات.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اعتماد معايير مشتركة للقيود على السفر المرتبطة بفيروس كورونا.