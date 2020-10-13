الصحة السعودية تسجل 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 340 ألفًا و89 إصابة. وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 326 ألفًا و339 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5087 حالة وذلك بإضافة 19 حالة وفاة جديدة.

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