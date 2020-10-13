جورجيا تنفي مرة أخرى: لا علاقة لنا بما يحدث بين أرمينيا وأذربيجان

جددت الحكومة الجورجية نفيها لأي مشاركة لها في القتال الدائر في إقليم ناجورونو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وفق ماذكرت شبكة آر تي.
قال لاشا دارساليا، نائب وزير خارجية جورجيا، إنه لم يحدث إن وافقنا على استخدام أراضينا لنقل شحنات عسكرية إلى كل من أذربيجان أو أرمينيا.
أضاف دارساليا : "نود أن نؤكد مرة أخرى عدم وجود نقل حمولات عسكرية عبر أراضي جورجيا".
وتابع دار ساليا، أن الرحلات التي تنفذ في أجواء البلاد إنسانية ومدنية فحسب وتتفق تماما مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي".
وأكد نائب وزير الخارجية الجورجي تمسك تبليسي بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتقديم ممر جوي لنقل شحنات إنسانية عبر أجوائها، لكنه أشار إلى أنه في حال إقدام جهة ما على إساءة استخدام هذه القاعدة، فسترد الحكومة الجورجية على ذلك بمحاسبة هذه الجهة المخالفة وفقا للقانون الدولي.
ومطلع الشهر الجاري، قرر مجلس الأمن الجورجي تعليق إصدار تصاريح لنقل شحنات عسكرية عبر أجوائها إلى كل من أرمينيا وأذربيجان، على خلفية اندلاع الأعمال القتالية في إقليم كاراباخ.
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