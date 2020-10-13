كورونا.. إيران تسجل 254 حالة وفاة في 24 ساعة

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية ، إن فيروس كورونا الجديد أودى بحياة 254 مريضا خلال الساعات الـ24 الماضية،وفق ما ذكر موقع إيران فرونت بايج.

ومع تجاوز الوفيات الـ250 حالة وفاة، يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29070 ألف.

وقالت المتحدثة، سيما سادات لاري، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إن 508.389 مريضا أصيبوا بالفيروس حتى الآن بينهم 4108 حالات جديدة تم تحديدها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 411840 مريضا قد شفوا حتى الآن من المرض أو غادروا المستشفى.

وذكرت لاري إن 4570 مريضا في حالة حرجة بسبب العدوى .

وأشارت المتحدثة إلى أنه تم إجراء 4369.622 اختبارًا لكوفيد -19 في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

وقالت إن المناطق "الحمراء" عالية الخطورة تشمل طهران وقم ومازندران وشرق أذربيجان وأصفهان ويزد وأردبيل وخراسان رضوي وخوزستان وهمدان وغرب أذربيجان وبوشهر وشهرمال وبختياري وكوهجيلويه وبوير أحمد والبرز ، مقاطعات لورستان ، المركز ، إيلام ، جنوب خراسان ، كرمانشاه ، شمال خراسان ، سمنان ، جيلان ، زنجان ، قزوين ، وكرمان.

وأضافت أن المناطق "البرتقالية" تشمل أيضًا محافظات جولستان وهرمزجان وكردستان وفارس.