رئيس وزراء إيطاليا يوقع مرسوما بتدابير جديدة لمواجهة كورونا.. تفاصيل

وقع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، على مرسوم التدابير الجديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بعد تلقي ردود فعل سلطات الأقاليم على النص النهائي الذي اقترحته الحكومة.

ولم تعلن رئاسة الوزراء رسميًا التدابير الجديدة، إلا أن مصادر حكومية أشارت إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية لمدة ثلاثين يومًا وتتضمن إغلاق المقاهي والحانات عند منتصف الليل وحظر التجمع أمامها بعد التاسعة مساءً، كما تعلق الإجراءات الجديدة الرحلات المدرسية والرياضة الجماعية ككرة القدم وكرة السلة، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الثلاثاء.

وينصح المرسوم باقتصار عدد المشاركين في الحفلات الخاصة في المنازل على 6 أشخاص، ويُحظر إقامة الحفلات في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، باستثناء الاحتفالات المدنية كحفلات الزفاف أو المراسم الدينية التي يمكن أن تقام بحضور 30 شخصًا كحد أقصى.

ويحدد المرسوم الجديد المشاركة في الأحداث الرياضية بنسبة 15% من سعة الملاعب، على ألا يتجاوز عدد المتفرجين 1000 شخص في الملاعب المفتوحة و 200 متفرج في الملاعب المغلقة، وينطبق نفس الشيء على العروض المسرحية ودور السينما والحفلات الموسيقية.

ويقلص المرسوم الجديد مدة الحجر الصحي من 14 إلى 10 أيام يعقبها اجراء اختبار واحد للفيروس بدلا من اختبارين.