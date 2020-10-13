رئيس وزراء السودان يقرر إعفاء والي "كسلا" من منصبه

أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، قرارا أعفى بموجبه والي "كسلا" (شرق السودان) صالح محمد عمار من منصبه.

وأشارت وكالة السودان للأنباء (سونا) إلى أن عمّار كان قد جرى تعيينه ضمن الولاة المدنيين في شهر يوليو الماضي.

وكانت ولاية "كسلا" شهدت في أغسطس الماضي اشتباكات بين مؤيدي ورافضي تعيين صالح عمّار واليا للولاية؛ نتج عنها سقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات.