وقف تجارب لقاح جونسون آند جونسون مؤقتا

واشنطن ـ د ب أ: ذكرت شركة “جونسون آند جونسون” أنها توقفت مؤقتًا عن إعطاء جرعات ضمن تجربة لقاح لـ “كوفيد 19″ بعد أن أصيب أحد المشاركين “بمرض غير مبرر”. وذكرت الشركة في بيان أن الأمراض “حتى تلك الخطيرة” كانت “جزءًا متوقعًا من أي دراسة سريرية” وأنه “يمكن توقع زيادة العدد بشكل معقول في التجارب التي تشمل أعدادًا كبيرة من المشاركين”. كما أشار إلى وجود فرق بين “التوقف المؤقت للدراسة” الذي تحرص عليه الشركة و “التعليق التنظيمي” الذي تضعه هيئة صحية تنظيمية. وقالت إن لديها “التزاما قويا” تجاه السلامة وأنه يجري مراجعة المرض الذي ظهر على أحد المشاركين.

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