طبيب ترامب: سلبية اختبارات كورونا لأيام متتالية

واشنطن ـ وكالات:

قال طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نتائج اختبارات كورونا التي أجريت للرئيس جاءت سلبية “لأيام متتالية”. وقال الطبيب شون كونلي في بيان إن نتائج الاختبارات السلبية المتكررة والبيانات الأخرى “تشير جميعها إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه”.

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