تجهيز مستشفى للطوارئ بدمشق

دمشق ـ الوطن:

أعلنت وزارة الصحة السورية، استكمال تجهيز مستشفى للطوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية بالعاصمة دمشق لاستقبال حالات كورونا المستقرة والتي تحتاج للأوكسجين فقط مع مراقبة العلامات الحيوية والأكسجة. وأشارت الوزارة في بيان وصل “الوطن” نسخة منه أن :”المشفى يتسع حالياً لـ 120 سريرا إضافة إلى مئة سرير جاهز للوضع في الخدمة عند الحاجة، مبينةً أن المشفى مجهز بكافة مستلزمات الإنعاش القلبي الرئوي وإنقاذ الحياة ومستلزمات إعطاء الأوكسجين، إضافة لسيارة إسعاف حديثة مجهزة لنقل الحالات الطارئة لأقرب مشفى (مشفى ابن النفيس)، فيما يجري العمل على تأمين نظام للتهوية والفلترة وتحقيق شروط العزل التام للقسم الخاص بالمرضى”.

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