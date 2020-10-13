إعدام 2.5 مليون حيوان منك في الدنمارك

كوبنهاجن ـ وكالات:

بدأ أطباء بيطريون ومزارعون في الدنمارك في إعدام أكثر من 2.5 مليون حيوان منك شمال الدنمارك أصيبوا بـ”كورونا”، وفق ما أعلنت السلطات أمس. وتشرف هيئة الطب البيطري والغذاء الدنماركية على إعدام الحيوانات المصابة، بينما يقتل مربو الحيوانات غير المصابة في المزارع التي تقع ضمن 8 كيلومترات من المزرعة المصابة حيواناتهم بأنفسهم، وفقا لفليمنج كور ماركر من الهيئة.

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