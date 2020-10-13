الصحة العالمية: مناعة القطيع رهان غير أخلاقي

■ 3 شروط لدخول العمال إلى السعودية

■ بدء تجارب بشرية على اللقاح الروسي فـي الإمارات

■ الصحة الأردنية تسلم جثامين وفيات كورونا لذويهم لدفنهم

■ مصر تنفي تأجيل العام الدراسي الجديد

■ بروتوكول وقائي فـي مدارس الجزائر

■ إيران تبدأ تجريب لقاحها على القردة

■ أميركا تسجل أعلى نسبة وفيات بين دول العالم المتقدم

■ 3 مستويات لإجراءات العزل العام فـي بريطانيا

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية، من مغبة ترك فيروس كورونا المستجد يتفشى على أمل الوصول إلى ما يسمى مناعة القطيع، واصفة هذا الأمر بأنه “غير أخلاقي”. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس من دعوات في بعض الدول إلى السماح بتفشي “كوفيد19” إلى أن يكتسب ما يكفي من الناس مناعة يتطلّبها عادة كبح التفشي. واعتبر أن “مناعة القطيع هي مفهوم يستخدم للقاحات، يمكن من خلاله حماية شعوب من فيروس معيّن إذا تم التوصل إلى العتبة المطلوبة للتلقيح”.

وقال إنه بالنسبة لمرض الحصبة على سبيل المثال، في حال تم تلقيح 95 بالمئة من شعب معيّن، تعتبر نسبة الخمسة في المئة المتبقية محمية من تفشي الفيروس. وأوضح أن النسبة التي يعتبر فيها شعب معيّن محميا من مرض شلل الأطفال هي 80 بالمئة. أضاف تيدروس “يتم التوصّل إلى مناعة القطيع عن طريق حماية الشعوب من فيروس ما، وليس بتعريضهم له”. وأكد أن “مناعة القطيع لم تستخدم على الإطلاق في تاريخ الصحة العامة كاستراتيجية في التصدي لتفشي فيروس ما، فكيف بالأحرى (في التصدي) لجائحة”. وقد أظهرت بيانات مجمعة في موقع وورلد ميترز لحالات فيروس كورونا المستجد أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم بلغ 38 مليونا و85 ألفا و 762 حالة.

خليجيا، كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عن شروط دخول العمال مرة أخرى إلى السعودية. ووفقا لما جاء على الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على موقع “تويتر”: “التعليمات تشترط سريان التأشيرة وهوية مقيم مع وجود وثيقة معتمدة لفحص pcr سلبي مدتها 72 ساعة قبل الدخول للمملكة”. من جهة أخرى، قال الكرملين في بيان أورد فيه تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن التجارب البشرية على اللقاح الروسي لكوفيد19 بدأت في دولة الإمارات. والتجارب التي تجري في الإمارات هي ثاني تجارب على لقاح (سبوتنك ـ في) خارج روسيا بعد إطلاق تجارب في روسيا البيضاء. ومن المتوقع أيضا أن تبدأ في فنزويلا قريبا.

الى ذلك، قررت وزارة الصحة الأردنية تسليم جثامين المتوفين بفيروس كورونا، إلى ذويهم لدفنهم ضمن بروتوكولات السلامة العامة، دون الحاجة لتحويلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي. وقالت الوزارة، إنه تم منح المنشآت الطبيّة صلاحية تسليم جثمان المتوفى بكورونا لذويه، بعد وضع الجثمان في “كيس إخلاء”، على أن يتمّ غسله وتكفينه ضمن بروتوكولات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والقفازات والمرايل. من جهته، أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم المصري، أن الدراسة سوف تبدأ السبت المقبل، نافيا تأجيل العام الدراسي الجديد. وفي الجزائر، كشفت وزارة التربية الوطنية عن بروتوكول وقائي صحي خاص سيطبق في المدارس وسط الظروف الاستثنائية الناجمة عن الجائحة. وتضمن البروتوكول تهيئة مداخل المدارس بوضع حواجز مادية أو أشرطة ملونة بشكل يضمن تنقل التلاميذ في اتجاه واحد مع احترام التباعد الجسدي. كما نص أيضا على الحرص على توفير مستلزمات التنظيف والتطهير، والحرص على توفير أجهزة قياس الحرارة بالأعداد الكافية. دوليا، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، عن اختبار لقاح ضد فيروس “كورونا على القردة، مؤكدا أنه أعطى نتائج إيجابية. وقال ان بلاده تابعت العمل في مراحل مختلفة وأجریت تجارب علی النماذج الحیوانیة حتی القرود وتم الحصول علی نتائج جیدة جدا.

في السياق، سجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة وفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد بين دول العالم المتقدم، وفقا لدراسة عالمية أظهرت أن استجابة واشنطن للوباء جعلت الأميركيين عرضة للمرض المميت. من جهتها، قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 201 حالة وفاة إضافية فضلا عن 8429 حالة إصابة جديدة بالفيروس. بدوره، حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نظاما من 3 مستويات لإجراءات العزل العام في إنجلترا، ومنها حظر اختلاط الأسر في الأماكن المغلقة في مناطق معينة وإغلاق بعض الحانات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. وتشمل قيود العزل العام إغلاق الحانات في مناطق موضوعة في مستوى التأهب “المرتفع للغاية”. والمستويان الآخران في النظام هما “مرتفع” و “متوسط”.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 8505 إصابات جديدة بمرض كوفيد19 ليبلغ مجمل الإصابات 743479. ويمثل ذلك انخفاضا حادا عن الأعداد القياسية التي سجلتها خلال اليومين الماضيين. يأتي ذلك فيما شددت الحكومة الإيطالية من إجراءاتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فرضت حظرا على إقامة الحفلات الخاصة، وحظر تجول على الحانات والمطاعم. من جهتها، تعتزم حكومة جمهورية التشيك تطبيق إجراءات جديدة للحد من الانتشار السريع لحالات الإصابة بكوفيد19، حيث من المقرر أن تأمر بإغلاق المطاعم والنوادي اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الثالث من نوفمبر. وسيتحول معظم المدارس بموجب الإجراءات الجديدة إلى التعليم عن بعد. وفي روسيا، أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، نجاح اختبارات اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك 5”، وأنه تم تطعيم أكثر من 12 ألف مواطن روسي. وقال دميترييف”النتائج جيدة للغاية، هناك مستوى جيد جدًا من الأجسام المضادة التي ينتجها لقاحنا، ولذلك بالطبع، التجارب السريرية في روسيا تسير بشكل جيد”. الى ذلك، أعلنت شركة الخطوط الجوية السنغافورية تحويل طائرتين من طراز “A380” متوقفتين إلى مطاعم مؤقتة، في خطوة لربح بعض الأموال بعد تعليق الرحلات بسبب فيروس كورونا.