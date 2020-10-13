إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.. وتفاصيل بشأن حالته

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إصابة نجم الكرة وهداف يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص في وقت سابق.

وقال الاتحاد إن نتيجة فحص كورونا التي خضع لها رونالدو ظهرت إيجابية، موضحا أن رونالدو لن يشارك في المبارة المقبلة، المقررة الأربعاء في لشبونة ضد منتخب السويد.

وقال الاتحاد إن رونالدو لم تظهر عليه أعراض للمرض، رغم إصابته، وقد خضع للعزل الذاتي.

ويأتي الإعلان عن إصابة نجم يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا بطلة العالم (صفر-صفر) في باريس ضمن دوري الأمم.