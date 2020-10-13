إصابة رئيس الاستخبارات الألمانية بفيروس كورونا

ووفقًا لشبكة الإمارتية، قالت المتحدثة باسم هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الألمانية"، اليوم، إنه تم إجراء الاختبار لتوماس هالدنفانج أمس الإثنين، وظهرت نتيجته أمس أيضًا.
وكانت صحيفتا "تاجس شبيجل" و"بيلد" الألمانيتان نشرتا أنباء عن إصابة هالدنفانج، 60 عامًا، بالفيروس، وأكدت الهيئة أن هالدنفانج سيواصل العمل من المنزل.
وقالت المتحدثة: "قدرة الهيئة على العمل مضمونة بالكامل، حيث أن الهيئة مستعدة لحوادث من هذه النوعية"، موضحة أنه تم تشكيل فريق الأزمات بالفعل مع بداية الوباء.
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