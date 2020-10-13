الرئيس الأمريكي يعلن جمع مليار دولار من التبرعات استعدادا للانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الحزب الجمهوري تمكن من جمع أكثر من مليار دولار من التبرعات عبر منصة "winRed" لجمع التبرعات للحزب الجمهوري.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحزب الجمهوري جمع أكثر من 1 مليار دولار خلال الفترة الماضية من خلال منصة WinRed.. إنها أهم انتخابات في تاريخ بلادنا".

وتم تدشين هذه المنصة من أجل دعم الجمهوريين في عام 2019 وأصبحت منافسة لمنصة ActBlue التي دشنها الديمقراطيون منذ 16 عامًا.

وسُجل أكثر من 90% من نواب الحزب الجمهوري على موقع ويمكن لأي شخص تقديم تبرعات للحزب الجمهوري عبر هذا الموقع.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل حيث يواجه ترامب مع نائبه مايك بنس منافسه الديمقراطي جو بايدن، والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.