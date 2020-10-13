رئيس إريتريا يزور سد النهضة.. صور

قام رئيس إريتريا أسياس أفورقي بزيارة إلى سد النهضة الأثيوبي. وقال أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا على صفحته عبر تويتر:" المزيد في انتظارنا.. النجاح أمر لا مفر منه لكن التقدم الملحوظ هو المفتاح. سعدت بزيارة سد النهضة مع الرئيس أسياس".. وذكرت وكالة رويترز أن الرئيسة الأثيوبية، سهلورق زودي، أعلنت بدء توليد الكهرباء من سد النهضة بعد 12 شهرا، قائلة في كلمة أمام البرلمان "هذا العام سيكون العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين اثنين."

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