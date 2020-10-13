أرمينيا تكشف: أول رصاصة للحرب في كاراباخ كانت من أذربيجان.. ونرحب بالحوار

قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إنها ترحب بالجهود الداعية لوقف إطلاق النار وتأييد الحوار.

وأضافت الخارجية الأرمينية في تصريحات لشبكة "العربية"، أن الرصاصة الأولى للحرب في كاراباخ كانت من أذربيجان، مؤكدة موافقتها على مراقبة دولية لخط التماس في الإقليم.

وأكدت الخارجية استعدادها لاستئناف التسوية، موضحة أن الحل يحتاج لتنازلات متبادلة.

وكانت أرمينيا وأذربيجان، تبادلت مجددا، الاتهامات بشن هجمات جديدة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد التوصل إليه إثر مفاوضات طويلة جرت في موسكو بعد أسبوعين من صراعات عنيفة وقعت في إقليم كاراباخ.