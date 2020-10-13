أرمينيا تكشف: أول رصاصة للحرب في كاراباخ كانت من أذربيجان.. ونرحب بالحوار

قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إنها ترحب بالجهود الداعية لوقف إطلاق النار وتأييد الحوار.
وأضافت الخارجية الأرمينية في تصريحات لشبكة "العربية"، أن الرصاصة الأولى للحرب في كاراباخ كانت من أذربيجان، مؤكدة موافقتها على مراقبة دولية لخط التماس في الإقليم.
وأكدت الخارجية استعدادها لاستئناف التسوية، موضحة أن الحل يحتاج لتنازلات متبادلة.
وكانت أرمينيا وأذربيجان، تبادلت مجددا، الاتهامات بشن هجمات جديدة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد التوصل إليه إثر مفاوضات طويلة جرت في موسكو بعد أسبوعين من صراعات عنيفة وقعت في إقليم كاراباخ.
واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، أرمينيا بقصف منطقة "تار تار" مجددا، صباح اليوم.
وردا على ذلك، نفت وزارة الدفاع الأرمينية قصف مناطق في "تار تار" صباح اليوم.
وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية التزام يريفان بوقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، علق إقليم كاراباخ، على الهدنة قائلا إن الوضع مستقر ولكن الهدنة لا تزال هشة.
ومن المفترض أنه تم إبرام اتفاق إنساني في خط الاتصال بين آرتساخ وأذربيجان، وتم التوصل إلى اتفاق في موسكو نتيجة الاجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطة وزير الخارجية الروسي.
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