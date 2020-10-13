الاتحاد الأوروبي متوعدا تركيا: سنرد بالعقوبات في حال استمرار انتهاكاتها

أكد المتحدث الرسمي الأوروبي بيتر ستانو، أن تركيا إذا لم تلتزم بوقف تصعيدها ستكون العقوبات أحد الخيارات المطروحة.
وأضاف ستانو لشبكة "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا سترد على أنقرة إذا استمرت في سلوكها، لافتا إلى أنهم متحدون لضمان تغيير انتهاكاتها.
وأشار المتحدث الرسمي الأوروبي إلى أنه لا يمكن لتركيا ابتزاز أوروبا بورقة اللاجئين.
وكانت تركيا أعادت التوتر إلى شرق المتوسط من جديد بعد إعلانها إرسال سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها مع اليونان.
ووجهت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة لتركيا من عواقب استفزازاتها بشرق المتوسط، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وبدورهم، أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن خيبة أملهم حيال استئناف تركيا أعمال التنقيب بمنطقة شرق المتوسط وفتح مدينة فاروشا المتنازع عليها مع اليونان أمام المواطنين الأتراك.
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