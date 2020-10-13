الاثنين او الثلاثاء اعلان الحكومة الاردنية " اسماء "

دوت الخليج - ترددت معلومات لا زالت قيد التثبيت عن اسماء بعض الوزراء في تشكيلة الخصاونة التي ستعلن الاثنين او الثلاثاء وعلى النحو التالي :

الدكتور بشر الخصاونة ، ايمن الصفدي ، امية طوقان ، توفيق كريشان ، موسى المعايطة ، محمد الخلايلة .

كما وترددت اسماء اخرى من قبيل : د.نايف الفايز وعلي العايد .