الاردن : مدير الدرك السابق من الاعيان الى الداخلية بديلا عن حماد

دوت الخليج :- قالت مصادر مطلعة على اخر قوائم تشكيلة حكومة الخصاونة بان مدير الدرك السابق توفيق الحلالمة سيحل وزيرا للداخلية بديلا عن الوزير الحالي سلامة حماد . وكان الحلالمة ضمن اخر تشكيلة للاعيان صدرت بها ارادة مليكة سامية . ومن الاسماء التي تتردد بقوة رابعة العجارمة التي ستحل وزيرة لتطوير القطاع العام .

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