أخبار اليمن : أمين عام جبهة التحرير يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى 14 أكتوبر

أمين عام جبهة التحرير يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى 14 أكتوبربعث الأمين العام لحزب جبهة التحرير خالد جيوب الردفاني عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برقية تهنئة إلى الشيخ صادق بن أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول الذكرى الـ57 لثورة 14 اكتوبر المجيدة، جاء فيها:

معالي الشيخ المناضل/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية وبعد..

يسرنا أن نرفع الى معاليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ57 لثورة اكتوبر المجيدة والتي تأتي هذا العام وشعبنا وجيشنا ولجاننا الشعبية يواصلون تسطير اروع الملاحم البطولية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال مستلهمين دروس التضحية والفداء من اجل الوطن من إرث الآباء والاجداد الذين قارعوا قوى الاحتلال..

ان نظالنا اليوم هو امتداد لتلك التضحيات العظيمة سائلين من الله تعالى في هذه المناسبة ان يمن الله علينا بالنصر المؤزر والمبين على قوى العدوان والاحتلال وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.

الاستاذ/ خالد جيوب الردفاني

الامين العام لحزب جبهة التحرير

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي