رونالدو والعشاء الأخير.. حسم مصير المنتخب بعد الصورة المخيفة

ما أن أعلن اتحاد الكرة البرتغالي إصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا ، حتى بدأت التساؤلات بشأن الأشخاص الذين من الممكن أن يكون هداف يوفنتوس قد نقل العدوى لهم، خاصة وأن آخر الصور التي نشرها على حسابه في تويتر تظهره برفقة المنتخب البرتغالي على العشاء، دون أن يرتدي أي منهم الكمامة.

والتقط الصورة رونالدو بنفسه بطريقة السيلفي على مائدة العشاء، وهو برفقة 25 شخصا من زملائه في منتخب البرتغال، وبجواره مدافع ريال مدريد السابق وبورتو حاليا بيبي، وقد نشرها قبل نحو 18 ساعة على حسابه في تويتر.

كما يأتي الإعلان عن إصابة نجم يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين من مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا بطلة العالم (صفر-صفر) في باريس ضمن دوري الأمم، مما يثير المخاوف بشأن انتقال العدوى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة رونالدو بفيروس بـ"كوفيد-19"، بعد خضوعه لفحص في وقت سابق، موضحا أنه لن يشارك في المباراة المقبلة، المقررة الأربعاء في لشبونة ضد منتخب السويد.

وأكد الاتحاد أن "الدولي البرتغالي في وضع جيد ولا يعاني من أي عوارض، وهو في الحجر"، مضيفا "بعد الحالة الإيجابية، خضع اللاعبون الآخرون لاختبارات جديدة صباح الثلاثاء وجاءت كلها سلبية، وهم سيكونون في تصرف (مدرب المنتخب) فرناندو سانتوس لخوض التمارين بعد ظهر اليوم في (مركز التمارين) سيداد دو فوتبول".

وانضم النجم البالغ من العمر 35 عاما الى زميليه في المنتخب حارس ليون الفرنسي أنتوني لوبيش الذي اضطر لمغادرة معسكر المنتخب عشية لقاء فرنسا، ومدافع ليل الفرنسي جوزيه فونتي الذي أبعد عن أبطال أوروبا بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية عشية لقاء الأربعاء الماضي الودي ضد إسبانيا (صفر-صفر) في لشبونة.

ونتيجة إصابته بالفيروس، سيغيب رونالدو بشكل مؤكد عن مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي ضد مضيفه كروتوني يوم السبت، إضافة الى مباراته الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل ضد مضيفه دينامو كييف الأوكراني ضمن المجموعة السابعة التي تضم برشلونة الإسباني وفيرينسفاروش المجري.