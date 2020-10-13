خسائر فادحة.. أرمينيا تكشف مقتل 5139 جنديا من أذربيجان فى قره باغ

كشف المركز الأرمنى الموحد للمعلومات، اليوم الثلاثاء، عن خسائر أذربيجان فى معارك قره باغ، مؤكدة أن باكو خسرت 5139 جنديًا أذرى فى المعارك حتى الآن منذ شنت القوات المسلحة الآذرية هجومها واسع النطاق فى إقليم ناغورنى قره باغ الانفصالى فى 27 سبتمبر الماضى.





ووفقًا لما نقلته وكالة "أرمن برس" على موقعها الإلكترونى، قال المركز الأرمنى الموحد للمعلومات إن الجيش الأذرى خسر فى المعارك، 173 طائرة دون طيار، و 16 هليكوبتر، و18 مقاتلة حربية، و521 دبابة ومعدات مدرعة أخرى، و4 قاذفات توس. كما أكد المركز خسارة القوات الأذرية 5 طائرات دون طيار، و7معدات مدرعة، وطائرة حربية واحدة، و220 جنديًا فى يوم أمس الإثنين وحده.

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